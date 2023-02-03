Edirne'de asayiş

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EDİRNE (AA) - Keşan'da polis ekiplerince ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yenimescit Mahallesi'nde metruk binaya giren şüphelileri kontrol eden polis ekipleri, ruhsatsız tabanca ve 4 fişek ele geçirdi.

Şüpheliler M.K. ve S.G. gözaltına alındı.

- İş yerinden hırsızlık

Edirne'de iş yerinden kaynak ve taşlama makinasıyla hırdavat malzemeleri çalınan kişi polise başvurdu.

Çavuşbey Mahallesi'ndeki iş yerini kontrol eden M.B, çok sayıda malzemenin çalındığını fark etti.

İş yeri sahibi, Selimiye Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

- Evden hırsızlık

Edirne'de evinin deposundan demir tente çalınan kişi polise başvurdu.

Babademirtaş Mahallesi'nde yaşayan M.Y.Ş, deposunu kontrol ettiğinde demir tentenin çalındığını fark etti.

Ev sahibi, Selimiye Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.









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