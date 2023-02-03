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"Trakya Üniversitesinin 40. Yılına Armağan" kitabı, Rektör Tabakoğlu'na hediye edildi

AA

"Trakya Üniversitesinin 40. Yılına Armağan" kitabı, Rektör Tabakoğlu'na hediye edildi

EDİRNE (AA) - "Trakya Üniversitesi'nin 40. Yılına Armağan" kitabı, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na hediye edildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin kuruluşunun 40. yıl dönümü kapsamında öğretim görevlileri Haluk Kayıcı ve Orkun Akman'ın editörlüğünde hazırlanan "Trakya Üniversitesi'nin 40. Yılına Armağan" kitabı yayımlandı.

Üniversitenin kuruluşuna yakından tanıklık etmiş isimlerin hatıralarına ve döneme ışık tutan yazılarına yer verilen kitapta, ayrıca, Edirne ve bölge tarihine dair önemli bilgiler de yer alıyor.

Kitapta Çanakkale Onsekiz Mart ve Koç üniversiteleri ile Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığından 27 akademisyen ve araştırmacının kaleme aldığı yazılar da yer buluyor.

Editörler Kayıcı ve Akman, İpsala MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Hayati Arda eşliğinde Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret ederek kitabı hediye etti.

Kayıcı ve Akman'a teşekkür eden Tabakoğlu, Trakya Üniversitesinin bölgenin tarihi, kültürel ve akademik mirasçısı olduğunu belirtti.

Üniversitenin üstlendiği sorumluluk bilinciyle öğrenci yetiştirdiğini dile getiren Tabakoğlu, "Geçmişten aldığımız gücü geleceğe aktarırken, 40 yıl boyunca yürüdüğümüz yolu işte böyle eşsiz eserlerle tarihe not düşüyoruz. Bu eserin yayımlanmasında göstermiş oldukları gayretlerden ötürü kıymetli editörlerimiz Haluk Kayıcı ve Orkun Akman ile yazarlarımıza teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kayıcı ve Akman da kitabın yayınlanmasında verdiği desteklerden dolayı Tabakoğlu'na teşekkür etti.

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