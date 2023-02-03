Vefat eden eski emniyet müdürü Edirne'de toprağa verildi

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EDİRNE (AA) - Edirne'de geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 58 yaşında hayatını kaybeden eski 1. sınıf emniyet müdürü Nurhan Güler toprağa verildi.

Esentepe'deki Yavuz Sultan Selim Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazına Güler'in ailesi ve yakınları, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu, Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar ve emniyet mensupları katıldı.

Güler'in cenazesi Yenişehir Mezarlığına defnedildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu İstanbul Bölge Başkanlığı kadrosundan emekli olan Nurhan Güler, 2004-2010 yılları arasında Edirne Emniyet Müdürlüğü'nde farklı görevlerde bulunmuştu.

Evli ve 2 çocuk babası olan Güler, bir süredir Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

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