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EDİRNE (AA) - İpsala'da Cumhuriyet Meydanı yeniden düzenleniyor.

İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçelerini daha da güzelleştirmek için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Cumhuriyet Meydanı yeniden düzenleyeceklerini anlatan Ünsal, "Kötüyü iyiye, iyiyi güzele çevirmek için çıktığımız yolda İpsalamıza yeni bir yüz olacak meydan ve Merkez Park Projemizi İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ile işbirliği içerisinde ilçemize kazandırıyoruz." dedi.

- Minik öğrenciler İpsala Müftülünü ziyaret etti

İpsala ilçesine bağlı İbriktepe köyünde yaz Kur'an kursuna giden öğrenciler İpsala Müftüsü Ahmet Bayraktar'ı makamında ziyaret etti.

Müftü Bayraktar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Bugün İbriktepe Eski Camii İmam Hatibimiz Mehmet Koç ve yaz Kur'an Kursu'nda eğitim gören öğrencilerimiz bizleri ziyaret ettiler. Bu ziyaretten memnun olduk. Kendilerine müftülük çalışmaları hakkında bilgi verdik." dedi.

- Esetçe Beldesinde doğalgaz çalışmaları tamamlandı

Esetçe beldesinde doğalgaz çalışmalarının tamamlanması ardından şebekeye ilk kez doğalgaz verildi.

Esetçe Belediye Başkanı Cemal Deniz, 2022 yılı temmuz ayında başladıkları doğalgaz çalışmalarını tamamladıklarını belirtti.

Beldeleri için tarihi bir gün yaşadıklarını ifade eden Deniz, "İpsala’dan 8,5 kilometre boru hattı ile beldemiz şebekesine doğalgazı verdik. Bu hizmet beldemize hayırlı olsun."dedi.

Deniz, bu süreçte kendilerine her zaman destek olan AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ile emeği geçen herkese teşekkür etti.





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