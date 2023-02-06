Trakya'da vatandaşlar kan merkezlerine başvurdu

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EDİRNE (AA) - Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da vatandaşlar bağışta bulunmak için kan merkezlerine başvuruda bulundu.

Edirne'de Türk Kızılay Kan Bağış Merkezi tarafından 3 ayrı noktada kan bağışları kabul ediliyor.

Askeri personelin bağışları kışlada kabul edilirken, Edirne Kan Bağış Merkezi ile Edirne Valiliğinin bahçesinde kurulan çadırda da kan bağışları alınıyor.

Edirne Kan Bağış Merkezi'ne gelen birçok jandarma ve polis, evrak doldurarak bağış için sıraya giriyor.

Edirne Kan Bağış Merkezi Müdürü Batuhan Değiş, AA muhabirine, doğal afetlerin sık yaşandığı bir coğrafyada yer alan Türkiye'de olağanüstü durumlarda akla ilk kan bağışının geldiğini söyledi.

Böyle durumlarda ciddi bir kan ihtiyacı olduğunu belirten Değiş, "Acil durumlarda gösterilen ilgiden çok memnunuz. Bugün burada yüksek bir yoğunluk var. Bu tarz durumlardan sonra da düzenli bağışçı sayımızın artacağını umuyorum." dedi.

Değiş, kış aylarında kan stoklarının düşüş gösterdiğini dile getirdi.

Şuan 3 farklı noktada kan bağışlarını kabul ettiklerini ifade eden Değiş, "Merkezimize yaklaşık 80 kişi başvurdu. Kayıt olan kan vermeye devam eden 70 kişiden kan aldık şu an. Bu sayının gün sonuna kadar Edirne'de 500'ü aşmasını planlıyoruz. Ekiplerimizin mesai saati yok. Kan vermek isteyen herkes geldiği sürece kan alımına devam edeceğiz." diye konuştu.

Kan bağışı için merkeze gelen Ece Dikbıyık da deprem bölgesindeki insanlara yardım etmek istediğini, şu an elinden gelebilecek tek şeyin kan bağışında bulunmak olduğunu belirtti.

- Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde Türk Kızılay Kan Bağış Merkezi tarafından 2 ayrı noktada kan bağışları kabul ediliyor.

İstasyon Caddesi'nde kurulan çadıra gelen vatandaşlar zaman zaman yoğunluk oluşturuyor. Gerekli işlemlerin ardından vatandaşlar kan bağışında bulunuyor.

Kent sakinlerinden Şaban Kılıçel, herkesi kan bağışında bulunmaya davet etti.

Bugün tüm Türkiye'nin üzücü bir olayla karşı karşıya kaldığını anımsatan Kılıçel, "Allah deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yar ve yardımcısı olsun. İnşallah en kısa zamanda şifa bulurlar. İnşallah bir faydamız olur diye düşünüyorum." dedi.

Tekirdağ'da da Türk Kızılay Kan Bağış Merkezi tarafından Köprübaşı mevkisindeki alışveriş merkezinin önünde kan bağışı kabul ediliyor.

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