Trakya'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

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EDİRNE (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kar yağışı zaman zaman etkili oluyor.

Edirne'nin Keşan ilçesinde sabah etkisini artıran kar ve tipi yollarda buzlanmalara neden oldu.

Keşan Belediyesi ekipleri yollarda solüsyon çalışması yaptı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde etkili kar yağışı nedeniyle bazı sokaklarda trafikte aksama yaşandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada "Kıymetli hemşehrilerimiz, ilçemizde etkisini artıran fırtına, karla karışık yağmur ve kar yağışı nedeniyle; motosiklet, elektrikli scooter ve motosikletli kuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir." ifadesi kullanıldı.

Saray ilçesinde de ekipler yolların kardan kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oluyor.

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