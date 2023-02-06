Edirne'de depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Merkez üssü Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Edirne'de yardım kampanyası başlatıldı.

Edirne Valiliği öncülüğünde AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonundaki yardım kampanyasında kullanılmamış kıyafetler, gıda, battaniye ve kişisel hijyen malzemeleri başta olmak üzere deprem bölgesinde kullanılacak yardım malzemesi, Mimar Sinan Spor Salonu'na getirildi.

Görevlilerce tasnif edilen malzemeler, daha sonra paketlendi.

Vatandaşlar tarafından getirilen bir yardım kolisinin üzerindeki "Geçmiş olsun. Kalbimiz ve dualarımız sizinle. Allah yardımcınız olsun inşallah. Edirne, sevgilerle" notu dikkati çekti.

Edirne Belediyesi de deprem bölgesine gönderilmek üzere yardımların toplandığı kampanya başlattı.

Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarına vatandaşlar tarafından getirilen yardımlar, belediye personelince tasnif edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.