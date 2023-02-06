Biriktirdiği umre parasını depremzedeler için bağışladı

Tam bir felaket! Diyarbakır'daki bina böyle yıkıldı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de 66 yaşındaki Hasan Kuru, umre için biriktirdiği 25 bin lirayı depremzedelere gönderilmesi için Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) bağışladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye Diyanet Vakfı yetkilileriyle irtibata geçen Hasan Kuru, umre için biriktirdiği 25 bin lirayı, depremzedelere iletilmesi için TDV Edirne Şube Başkanı ve İl Müftüsü Hasan Başoğlu'na makbuz karşılığında teslim etti.

Kuru, depremzedelere yardım için umreye gitmekten vazgeçtiğini belirterek, "Devletimiz çok güçlü ve bütün felaketlerde vatandaşlarımızın yaralarını tez zamanda sarmıştır. Devletimizin her türlü imkanlarını seferber ederek depremzedelere yardım ettiğini biliyorum. Bir vatandaş olarak ben de katkıda bulunmak istiyorum. İnşallah bu bağış tüm Türkiye'de büyük bir yardım seferberliğine vesile olur." diye konuştu.

Müftü Başoğlu da Kuru'yu örnek davranışından dolayı tebrik etti.

Kuru'nun vazgeçtiği umre vazifesinin ahirette karşısına en güzel şekilde çıkması için dua ettiğini belirten Başoğlu, "Bu soğuk kış günlerinde evsiz ve eşyasız kalan, yakınlarını kaybeden depremzedelerimize Allah'tan sabır, deprem sebebiyle vefat edenlere de rahmet diliyorum." dedi.

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