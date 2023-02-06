Edirne İl Genel Meclisi'nin AFAD gönüllüsü üyeleri deprem bölgesine gitti

EDİRNE (AA) - Edirne İl Genel Meclisi'nin AFAD gönüllüsü üyeleri Tamer Karadağ ve Mustafa Üstün, arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere deprem bölgesine gitti.



Edirne İl Genel Meclisi'nin şubat ayı 4. birleşimi, Mehmet Geçmiş başkanlığında yapıldı.



Geçmiş, birleşimin açılışında yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara ise acil şifalar dileğinde bulundu.



Depremin yaralarının el birliğiyle sarılacağını ifade eden Geçmiş, "Bu büyük felaketi en az kayıpla atlatmayı umut ediyor ve böyle bir felaketin bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum. Bu deprem ne yazık ki vatandaşları uykuda yakaladı. Kaçma imkanları yoktu. İnşallah bu acı kaybı el birliği ile hep birlikte atlatırız." dedi.



Geçmiş, meclisin AFAD gönüllüsü üyeleri Tamer Karadağ ve Mustafa Üstün'ün arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere deprem bölgesine gittiğini belirterek, "Arkadaşlarımız kurtarma çalışmalarına yardım etmek için gittiler. Mustafa Üstün arkadaşımız ayrıca bir madenci olmasından dolayı katkı vereceğini düşünüyorum." diye konuştu.



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