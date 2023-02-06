Bulgaristan'ın gönderdiği arama ve kurtarma ekibi Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaptı

EDİRNE (AA) - Bulgaristan'ın, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından kara yoluyla gönderdiği arama ve kurtarma ekibi Türkiye'ye ulaştı.

Bulgaristan'ın farklı kentlerinden bir araya gelerek 13 araçla yola çıkan 50'si arama ve kurtarma uzmanı 59 personel, pasaport işlemlerinin ardından Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaptı.

Ekibin sorumlusu Kaloyan Donçev, tercüman aracılığıyla gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk halkına başsağlığı dilediğini söyledi.

Yaşanan depremler dolayısıyla üzgün olduklarını belirten Donçev, "Biz komşuyuz ve sizin yaşadığınız her kötü şey bizi de derinden etkiliyor. Ben biliyorum ki Türkiye'de çok fazla hazırlığınız var ve gereken her şeyi yapıyorsunuz. Fakat biz komşu olarak buna göz yumamazdık. Biz de size katılmak istedik. Depremlerde görev almış 50 özel eğitimli personel olmak üzere toplam 59 kişiyiz. Yanımızda enkaz altında kalan kişileri bulabilmek için özel teknolojimizi de getiriyoruz." diye konuştu.

Donçev, kara yoluyla deprem bölgesine ulaşarak, arama ve kurtarma çalışmalarına katılacaklarını dile getirdi.

İşlemlerinin ardından konvoy, polis eskortluğunda yola çıktı.

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