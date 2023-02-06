Trakya Üniversitesinden 20 kişilik AFAD gönüllüsü deprem bölgesine sevk edildi

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesinde çalışan AFAD gönüllülerinden oluşan 20 kişilik ekip, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere depremden etkilenen kentlere gönderildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, depremin ardından 20 kişilik ekibin hızlı şekilde hazırlandığı belirtildi.

AFAD eğitimlerini tamamlayan ve "Destek AFAD Gönüllüsü" olan üniversite personelinin deprem bölgesinde çalışan ekiplere ve vatandaşlara destek için harekete geçtiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ilde hissedilen 7,7’lik deprem sonrası, Trakya Üniversitesi bünyesindeki gönüllü AFAD ekibi, devam eden arama ve kurtarma faaliyetlerine katılmak için bölgeye hareket etti. Trakya Üniversitesinden aralarında doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarının da olduğu 20 kişilik ekip, sabah saatlerinde yola çıktı.

Trakya Üniversitesinde AFAD gönüllüleri, deprem bölgesindeki yardım ekipleri ve vatandaşlara destek olmak için harekete geçerken, tüm öğrenciler ve çalışanlar Kızılaya kan bağışında bulunmaya davet edildi. Depremden etkilenen öğrencilerin tüm talep ve ihtiyaçları için ayrıca Destek Hattı oluşturuldu."

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