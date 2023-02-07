AK Parti Edirne İl Başkanlığı deprem bölgesi için yardım kampanyası başlattı

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EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, deprem bölgesi için yardım kampanyası başlattıklarını bildirdi.

İba, yaptığı yazılı açıklamada, depremler nedeniyle Türkiye'nin birçok noktasında olduğu gibi Edirne'de de yardım kampanyaları başlatıldığını belirtti.

AK Parti Edirne İl Başkanlığının da depremlerden etkilenen afetzedelere ulaştırılmak üzere ayni yardım kampanyası başlattığını aktaran İba, Türkiye'nin yardımlar konusunda tek yürek olduğunu kaydetti.

Edirnelilerin gerek kan bağışı gerekse ihtiyaçların karşılanması noktasında seferber olduğunu aktaran İba, şunları kaydetti:

"Yaşanan depremlerden dolayı derin üzüntü içindeyiz. AK Parti Edirne İl Başkanlığı olarak, Kahramanmaraş merkezli büyük depremden etkilenen afetzedelere ulaştırılmak üzere bölgenin acil ihtiyaçlarını Mimar Sinan Spor Salonu'nda topluyoruz. Vicdanı ve merhameti büyük Edirne'mizin yardımlarını bekliyoruz."

Depremzedelere ulaştırılmak üzere mont, bot, atkı-bere, eldiven, ısıtıcı, battaniye, el feneri, temel gıda, bebek bezi, hijyen seti, uyku tulumu gibi temel ihtiyaçların karşılanması için vatandaşlara çağrıda bulunduklarını aktaran İba, yardım eli uzatan ve desteğini esirgemeyen herkese teşekkür etti.

Vatandaşların destekleriyle depremzedelerin yanında olmaya çalıştıklarını belirten İba, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

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