Trakya'da vatandaşlar kan bağışında bulunmaya devam ediyor

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EDİRNE (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Trakya'da vatandaşlar, kan merkezlerine bağışta bulunmayı sürdürüyor.

Edirne'de Türk Kızılay Kan Bağış Merkezi tarafından 3 ayrı noktada kan bağışları kabul ediliyor.

Askeri personelin bağışları kışlada kabul edilirken, Edirne Kan Bağış Merkezi ile Valiliğin öncülüğünde, Mimar Sinan Spor Salonu'nun yanında kurulan çadır ve Türk Kızılay araçlarında kan bağışları alınıyor.

Kan Bağış Merkezi'ne gelen birçok jandarma, polis ve vatandaşlar evrak doldurarak bağış için sıraya giriyor.

Dünden bu yana Edirne'de yaklaşık 500 ünite kan toplandığı belirtildi.



- Kırklareli

Kırklareli'nde Türk Kızılay Kan Bağış Merkezi tarafından 2 ayrı noktada kan bağışları kabul ediliyor.

Kentte İmam Hatip Lisesi'nde, Lüleburgaz ilçesinde ise Emrullah Efendi Ortaokulu'nda kan bağışları alınıyor.

Kan bağışında bulunmaya gelen vatandaşlar zaman zaman yoğunluk oluşturuyor.

Bağışta bulunan kent sakinlerinden Şamil Yılmaz, deprem nedeniyle Şanlıurfa'da bulunan bir arkadaşının hayatını kaybettiğini söyledi.

Tüm vatandaşların tek yürek olması gerektiğini anlatan Yılmaz, "Evinizde oturmaktansa en azından depremzedelere kanınızı verin, ufak da olsa yanlarında olun. Yakınlarımla görüştüm hepsi toplanma alanlarındalar." diye konuştu.

Mesude Tes ise sağlıklı tüm vatandaşları kan bağış merkezlerine davet etti.

- Tekirdağ'da 438 ünite kan toplandı

Türkiye Kızılay Derneği Tekirdağ Şube Başkanı Hamiyet Çizen, AA muhabirine, Türk Kızılay Kan Bağış Merkezi tarafından kentteki 4 noktada kan bağışlarının kabul edildiği söyledi.

Kan bağışında duyarlı davranan vatandaşlara teşekkür eden Çizen, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde, Çerkezköy Belediyesi'nde, Kapaklı Atatürk Kültür Merkezi'nde ve Çorlu Kan Merkezi'nde kan bağışlarının kabul edildiğini belirtti.

Kan bağışında bulunmaya gelen vatandaşların zaman zaman yoğunluk oluşturduğunu aktaran Çizen, şimdiye kadar 438 ünite kan toplanıldığını kaydetti.



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