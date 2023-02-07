Depremde hayatını kaybedenler Edirne Belediye Meclisi'nde anıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'de belediyenin meclis toplantısında depremde hayatını kaybedenler anıldı.

Edirne Belediye Meclisi Şubat ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Gürkan, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşadığını söyledi.

Edirnelilerin tüm imkanları ile deprem bölgesindeki vatandaşların yanında olabilmek için seferber olduğunu belirten Gürkan, "Edirneliler bir kez daha onur ve gurur duymamızı sağladılar. Hem getirdikleri yardımlar hem de genci yaşlısı ile gönüllü olarak çalışmaları muhteşem bir olay. Deprem bölgesine elimizden gelen her desteği vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gürkan, şunları kaydetti:

"Yaşamını kaybeden bütün yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Herkesin uykuda olduğu bir saat. Hava şartları çok olumsuz, soğuk ve kar var. Yardım götürecek araçlar, iş makineleri bazı yolların çökmesi, bazı yerlerin depremden dolayı zarar görmesi, hava şartları nedeniyle birçok yerde ulaşım problemleri var."

Gürkan konuşmasının ardından daveti üzerine, Belediye Meclis üyeleri depremde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Belediye Meclisi'nde grubu bulunan partilerin ortak yayınladığı önerge ile yapılan yardım çağrısına gösterdikleri duyarlılıktan dolayı Edirnelilere teşekkür edildi.

Şubat ayı gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Gürkan ve Belediye Meclisi üyeleri yardım malzemesi dolu tırı deprem bölgesine uğurladı.

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