Keşan'da bir evde ruhsatsız tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi

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EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde bir evde yarı otomatik tüfek ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Büyük Cami Mahallesi Hayri Bey Sokak'ta havaya silahla ateş ettiği belirlenen S.O.K'nin (28) evinde arama yaptı.



Aramada, olayda kullanılan ruhsatsız yarı otomatik tüfek, 4 boş fişek kutusu, bıçak, muşta, farklı çap ve markalarda 222 tabanca fişeği, 27 uzun namlulu tüfeğe ait fişek ile 54 av tüfeği fişeği ele geçirildi.



Şüpheli S.O.K. gözaltına alındı.

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