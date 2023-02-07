Trakya Üniversitesi doktor ve personelden oluşan 81 kişilik ekibi deprem bölgesine gönderdi

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesinde doktor, öğrenci ve personelden oluşan 81 kişilik ekip arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere deprem bölgesine gitti.

Balkan Kongre Merkezi'nde toplanan ekip, üniversite personelinin topladığı yardım malzemelerini insan zinciri oluşturarak tıra yükledi.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, deprem bölgesine gidecek personele özverileri dolayısıyla teşekkür etti, hayırlı yolculuklar diledi.

Tabakoğlu, AA muhabirine, Trakya Üniversitesi ailesi olarak deprem bölgesine ellerinden gelen desteği vermeye çalıştıklarını söyledi.

Dün gönderdikleri 20 kişilik arama kurtarma ekibinin, Hatay'ın Samandağ ilçesinde çalışmaya başladığını belirten Tabakoğlu, "Bu sabah da tıp fakültesi 5. ve 6. sınıf öğrencilerinden 22 kişilik bir ekibi başlarında 2 hekimle beraber Elbistan'a gönderdik. Şimdi de 9 doktorumuzu, 11 sağlık çalışanımızı ve arama kurtarma ekibinde görev yapacak 17 personelimizi gönderiyoruz." diye konuştu.

Tabakoğlu, ekibe eşlik edecek tırla, üniversite personelinin bağışlarıyla alınan ilaç, tıbbi malzeme ve gıda gönderdiklerini dile getirdi.

Ekibin Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde çalışmalarını yürüteceğini ifade eden Tabakoğlu, "Sayın Valimiz de Elbistan'da görevlendirildi. Orada Trakya Üniversitesi bir istasyon kuracak, hem sağlık kabini oluşturacak hem yemek hizmeti verecek." dedi.

Tabakoğlu, deprem bölgesindeki öğrencileriyle irtibata geçerek durumlarını öğrendiklerini aktardı.

Kardiyoloji Anabilim Dalından Dr. Öğr. Üyesi Cihan Öztürk de büyük bir ekiple yola çıktıklarını, bölgeye en kısa sürede ulaşarak çalışmalara başlamak istediklerini belirtti.

Üniversite personeli Gökhan Erginler de arama kurtarma çalışmalarında kullanabilecekleri tüm ekipmanları yanlarında götürdüklerini söyledi.

Acil servis hemşiresi Burak Usta da medikal anlamda sahada ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Yardım malzemelerinin yüklenmesinin ardından ekip uğurlandı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.