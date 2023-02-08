Hatay'da bir kişi Edirne AFAD ekiplerince 47 saat sonra deprem enkazından kurtarıldı

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EDİRNE (AA) - Hatay'da depremde yıkılan bir binanın enkazındaki kişi, Edirne'den bölgeye giden AFAD ekiplerince depremden 47 saat sonra kurtarıldı.

Edirne AFAD ekipleri, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Dumlupınar Mahallesi'nde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, bölgedeki kurtarma çalışmalarında 1 kişiyi depremin üzerinden geçen ikinci gününün sonunda sonra kurtarmayı başardı.

Edirne'den giden arama kurtarma ekibinde yer alan Edirne İl Genel Meclisinin AFAD gönüllüsü üyeleri Tamer Karadağ ve Mustafa Üstün ile Trakya Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü AFAD gönüllüleri ve Edirne Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği üyeleri de yer alıyor.

İl Genel Meclisinin AFAD gönüllüsü üyesi Tamer Karadağ, AA muhabirine enkaz altında kalanları kurtarmak için ekiplerin büyük mücadele verdiğini söyledi.

Karadağ, çalışmaları kapsamında dün öğlen 2 kişiyi sağ olarak enkaz altından çıkardıklarını ve depremden 47 saat sonra da aynı bölgede bir kişiyi sağ salimen kurtardıklarını belirtti.

Çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü ifade eden Karadağ, "Depremin büyük etkisini görüyoruz. Çok sayıda bina yıkılmış durumda. Ekipler canla başla çalışıyor. Koordineli bir şekilde göçük altında kalanları kurtarmaya gayret ediyoruz. Sağ çıkartılan her kişi bizler için umut oluyor." dedi.









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