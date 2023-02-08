Miniklerden deprem bölgesine duygulandıran yardım notu

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EDİRNE (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Edirne'de başlatılan yardım kampanyasına oyuncaklarıyla destek veren miniklerin yazdığı notlar duygulandırdı.

Edirne ve ilçelerinden deprem bölgesine yardım ve destekler sürüyor.

Mimar Sinan Spor Salonu, Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarına vatandaşlar yardım malzemelerini getiriyor.

Çocuklar da aileleriyle yardım kampanyasına destek veriyor. Çocukların, deprem bölgesine gönderilmek üzere getirdiği oyuncakların üzerine bıraktığı notlar, görenleri duygulandırıyor.

Çocuklardan Kaan ve İdil, oyuncaklarını, "Canım kardeşlerim, inşallah gönderdiğim oyuncaklarla mutlu olursunuz. Sizi seviyoruz, aklımız sizinle." notuyla deprem bölgesine gönderdi.

Belediye Başkanı Recep Gürkan da çocukların oyuncakları ve notun fotoğrafını sosyal medya hesabında, "Kelimeler boğazımda düğümleniyor. Hep birlikte yeniden yeşereceğiz." ifadeleriyle paylaştı.

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