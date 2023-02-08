Elbistan'da enkaz altında kalan kişi 54 saat sonra kurtarıldı

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EDİRNE (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Edirne itfaiyesi ekipleri ile Kayserili madenciler, 1 kişiyi depremden 54 saat sonra enkazdan sağ çıkardı.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin itfaiye ekipleri 7,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Elbistan'da çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe merkezinde bir enkazda Kayserili madenciler ile itfaiye ekibi, depremden 54 saat sonra Ragıp Hilal'i yıkıntılar arasından kurtardı.

Enkaz altından çıkarılan Hilal'e sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparken, çevredeki vatandaşlar ve kurtarma ekipleri sevinç yaşadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, ekiplerin büyük gayretle çalıştıklarını belirtti.

Edirneli itfaiyecilerden gelen haberin mutluluğunu yaşadığını anlatan Gürkan, "Gelen görüntüleri izleyince çok mutlu oldum. Orada yaşananlar umuda açılan kapı oldu. Kayserili madencilerle arama kurtarma çalışmalarına katılan ekibimiz bu sabah bir vatandaşımızı sağ olarak enkazdan çıkardı. Buradan onlara tekrar sesleniyorum. Haydi aslanlarım, ayağınıza taş değmesin, dualarımız sizinle, umudumuz yüksek, güzel haberler bekliyoruz." ifadelerini kullandı.





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