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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de dizi oyuncuları yardım kampanyasına destek veriyor

AA

Edirne'de dizi oyuncuları yardım kampanyasına destek veriyor

EDİRNE (AA) - Edirne'de çekimleri süren "Kasaba" dizisi oyuncuları, deprem bölgesi için başlatılan yardım kampanyasına destek oluyor.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Edirne'den deprem bölgesine yardımlar devam ediyor.

Edirne Valiliği öncülüğünde AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan kampanyada vatandaşlar, yardım malzemelerini Mimar Sinan Spor Salonu'na getiriyor.

Yardım malzemelerinin paketlenmesi ve tırlara taşınmasına, aralarında "Şevkat Yerimdar" filmiyle tanınan Özgürcan Çevik'in de bulunduğu bazı oyuncular destek oluyor.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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