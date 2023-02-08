Edirne'de dizi oyuncuları yardım kampanyasına destek veriyor

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EDİRNE (AA) - Edirne'de çekimleri süren "Kasaba" dizisi oyuncuları, deprem bölgesi için başlatılan yardım kampanyasına destek oluyor.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Edirne'den deprem bölgesine yardımlar devam ediyor.

Edirne Valiliği öncülüğünde AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan kampanyada vatandaşlar, yardım malzemelerini Mimar Sinan Spor Salonu'na getiriyor.

Yardım malzemelerinin paketlenmesi ve tırlara taşınmasına, aralarında "Şevkat Yerimdar" filmiyle tanınan Özgürcan Çevik'in de bulunduğu bazı oyuncular destek oluyor.





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