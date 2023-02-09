Edirne'de kargo çalışanları tırlara daha fazla yardım malzemesi sığdırabilmek için çalışıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne'de kargo çalışanları, depremzedelere daha fazla yardım malzemesi gönderilebilmesi için tırlarda düzenleme yapıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere destek amacıyla yardım çalışmaları devam ediyor.

Depremzedeler için seferber olan vatandaşlar evlerinde bulunan ya da satın aldıkları yardım malzemelerini Valilik ve belediyenin oluşturduğu yardım noktalarına getiriyor.

Kentteki kargo çalışanları da daha fazla yardım malzemesi sığdırmak için tırlarda düzenleme yapıyor.

Kargo şirketi temsilcisi Recep Keskin, AA muhabirine, tüm Türkiye'nin birlik ve beraberlik içerisinde depremden etkilenenlere yardım için çalıştığını söyledi.

Daha fazla yardım malzemesi ulaşması için tırların içinde düzenleme yaptıklarını anlatan Keskin, "İşlerimizi bitirdikten sonra kargo ekiplerimizle devletimize, milletimize yardım için yardım toplama noktasına geliyoruz. Yardımların çok çabuk hazırlanması ve yerine ulaşması için çalışıyoruz. Allah vatanımıza, milletimize yardım etsin." dedi.

- "Onların yanlarına gidemiyoruz hiç olmazsa bir umut olalım"

Depremzedeler için her yaştan, her meslekten vatandaş yardım getiriyor

Yardım getiren sanayi esnafı Yavuz Tuğgezen, kötü günler yaşandığını belirterek, "Acılarını hissediyoruz. Bugün onlara, yarın bize. Hepimiz kardeşiz, hepimiz bu dünyada yaşıyoruz. Onların yanlarına gidemiyoruz hiç olmazsa bir umut olalım." diye konuştu.

Edirne'de yaşayan Kahramanmaraş Elbistanlı Melike Mazman da 1 yaşındaki kızı Meva ile yardım noktasına bebek bezi ve yardım malzemesi getirdi.

Memleketi için çok üzüldüğünü dile getiren Mazman, "Vatandaşlarımız zor durumda. Rabbim hepsinin yardımcısı olsun. Evinizdeki iki battaniyeden birini getirebilirsiniz. Elinizden ne geliyorsa. Getireceğiniz bir patik bile oradaki insanların ayaklarını sıcak tutacak." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.