Edirne'de alkollü sürücü otomobille çarptığı çocuk parkında hasara yol açtı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı çocuk parkında hasar oluştu.



S.E'nin kullandığı otomobil, Abdi İpekçi Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak çarptığı Edirne Belediyesi 100. Yıl Kurtuluş Parkı'ndaki çit ve korkuluklara zarar verdi.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yapılan ölçümde 2.57 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü, ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Belediye ekipleri, parkta oluşan hasarı gidermek için çalışma başlattı.

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