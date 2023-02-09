Edirne'de görev yapan öğretmen depremde hayatını kaybetti

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EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası İlkokulu Müdür Yardımcısı Gülen Ceripoğlu depremde hayatını kaybetti.

Sömestr tatilini Hatay'ın İskenderun ilçesindeki ailesinin yanında geçiren Ceripoğlu, Dumlupınar Mahallesi'ndeki evlerinin yıkılması sonrası enkazda kaldı.

Arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu Ceripoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.

Lalapaşa İlçe Nüfus Müdürü Ersin Ceripoğlu'nun eşi Gülen Ceripoğlu'nun cenazesinin memleketinde toprağa verileceği öğrenildi.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı da yayımladığı mesajla Ceripoğlu'na Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.

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