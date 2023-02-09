Edirneli çocuklar oyuncaklarını "sevgi dolu" notlarla deprem bölgesine yolluyor

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EDİRNE (AA) - Edirne ve ilçelerinden deprem bölgesine gönderilmek üzere getirilen oyuncakların üzerindeki notlar, görenleri duygulandırıyor.

Deprem bölgesine destekte bulunmak isteyenler Mimar Sinan Spor Salonu, Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarına yardım malzemelerini getirmeye devam ediyor.

Yardım kampanyasına aileleriyle destek veren çocuklar, getirdiği oyuncakların üzerine duygu dolu notlar yazıyor.

Çocuklar, çiçek çizdikleri not kağıtlarına, "Küçük ya da büyük arkadaşlarım, bütün oyuncakları inşallah beğenirsiniz. Sizi çok seviyorum", "Güle güle kullanın" ve "İnşallah bu durumdan hemen kurtulursunuz, hepinizi çok seviyoruz" ifadelerini yazarak oyuncaklara iliştiriyor.

Belediye Başkanı Recep Gürkan da çocukların oyuncak ve notlarının fotoğrafını sosyal medya hesabında, "Sadece yardımlarımızı değil, yüreğimizi, umudumuzu, sevgimizi de gönderiyoruz. Edirne tüm kalbiyle sizinle." ifadeleriyle paylaştı.

















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