Edirne'de engelli genç deprem yardımlarının toplandığı merkezde gönüllü çalışıyor

EDİRNE (AA) - Edirne'de serebral palsi hastalığı nedeniyle koltuk değnekleriyle yürüyebilen 23 yaşındaki Cemal Hazar Kahraman, deprem yardımlarının toplandığı Mimar Sinan Spor Salonu'nda gönüllü çalışıyor.

Engelli genç, Edirne Valiliği öncülüğünde AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen yardım kampanyasına destek veriyor.

Spor salonu girişinde görev alan Kahraman, vatandaşların getirdiği yardımların türüne göre ayrılmasında ve listelenmesinde görev alıyor.

Kahraman, AA muhabirine, 3 gündür yardım toplama merkezinde çalıştığını söyledi.

Aynı zamanda sanatçı Haluk Levent önderliğindeki AHBAP derneği üyesi olduğunu belirten Kahraman, kalplerinin deprem bölgesindeki vatandaşlarla birlikte attığını ifade etti.

Yardımların en hızlı şekilde deprem bölgesine ulaştırılması için çaba sarf ettiklerini belirten Kahraman, "Çok az uyuyoruz, çok çalışıyoruz. Her şey onlar için, bu bizim vatandaşlık görevimiz. Türk halkı çok yardımsever. İhtiyaç listeleri sürekli paylaşılıyor. Listelere göre herkesin desteğini bekliyoruz. Gelen malzemeleri içeride ayrıştırıyoruz." dedi.

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