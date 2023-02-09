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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'deki oteller depremzedeleri misafir etmek için kapılarını açtı

AA

Edirne'deki oteller depremzedeleri misafir etmek için kapılarını açtı

EDİRNE (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler Edirne'de otellere yerleştiriliyor.

Depremzedeler aileleriyle kentteki otellerde kalmaya başladı.

Şanlıurfa'dan ailesiyle gelen Bakır Akça, AA muhabirine, evinin ve işyerinin depremde zarar gördüğünü söyledi.

Depremin ardından İstanbul'a oradan da Edirne'ye geldiklerini belirten Akça, "Sağ olsunlar kapılarını açtılar bize. Geldik, misafir olduk burada. Ne yapacağımızı bilmiyoruz, bir süre burada kalacağız." dedi.

Akça deprem anını şöyle anlattı:

"Dörde çeyrek vardı, kalkmıştım. Mutfağa gittim, su içtim, orada bir süre oturdum. 15 dakika geçti bir uğultu sesi ve ondan sonra bina titremeye başladı. Çocuklarımı uyandırdım, titreme daha çok hızlandı, ev 72 - 73 saniye sallandı. Sallantı durduktan sonra beşinci kattan binanın önüne indik. Biz indikten 30 saniye sonra tekrar sarsıntı yaşandı ve elektrikler gitti. Kar yağışı vardı çocuklarımızla boş bir arazide arabanın içinde kaldık.

Şu anda akrabalarımız, tanıdıklarımız orada çadırda ve arabalarında kalıyorlar. Ailemizin bir kısmını İstanbul'a otellere getirdik. Bizde daha önce Edirne'ye gelmiştik, şimdi de Edirne'ye gelmek istedik. Kaybımız yok ama binalarımız oturulmaz halde."

- Kentteki oteller depremzeler için hazır

Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta da ildeki bütün otellerin depremden etkilenenler için hazır olduğunu bildirdi.

Tüm imkanlarıyla destek olmaya devam edeceklerini ifade eden Balta, "Edirne'ye deprem bölgelerinden gelmek isteyen vatandaşlarımıza yeme, içme her türlü ihtiyaçlarını karşılamak noktasında hazırız. Kapılarımızı açtık onları bekliyoruz. Otelci arkadaşlarımızın başlattığı yardım kampanyası da devam ediyor." dedi.

Adresin Otel'in sahibi Kemal Kılıç ise Türkiye'nin çok büyük bir felaket yaşadığını ifade etti.

Günübirlik ve dayanışma günü olduğunu ve deprem nedeniyle mağdur olan herkesi ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını aktaran Kılıç, "Edirne'ye geldiklerinde evlerindeki gibi hissettirerek en azından acılarını dindirmek isteriz. Acıları dindirmek için Edirne'deki her vatandaşımız seferber halinde. Toplayacağımız her yardımı deprem bölgesine yetiştirmek için büyük bir mücadele vermekteyiz." diye konuştu.

Hilly Hotel 'in sahibi Tevfik Tuzcu ise tüm Türkiye'nin acılı olduğunu dile getirdi.

Her türlü dayanışmaya hazır olduklarının altını çizen Tuzcu, "1600 kilometre uzaktan acılarını paylaşıyoruz. Türkiye Otelciler Birliği, AFAD ve Valilik koordinasyonunda bildirilen oda kapasitelerinde biz de tesisimizin kapılarını açtık. Depremden etkilenen aileler konaklamaya başladı. Arkadaşlarımızla birlikte bölgeye göndermek için yardımlar oluşturduk. Gıda malzemeleri doldurduğumuz tırı deprem bölgesine gönderdik. Herkesin acısını, yasını paylaşıyoruz."

Otelin Genel Müdürü Murat Yıldırım da tüm Türkiye'nin el birliğiyle yaraları sarmak için seferber olduğunu, otelcilerin de üzerine düşen görevi yapacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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