EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, deprem bölgesi için başlattıkları yardım kampanyasına destek çağrısında bulundu.

Gürkan yaptığı yazılı açıklamada, Edirnelilerin yardım kampanyasına bugüne kadar verdiği destekle büyük bir yardımlaşma örneği gösterdiğini belirtti.

Yardımların yüklendiği 18'inci tırın dün gece yola çıktığını anımsatan Gürkan, şunları kaydetti:

"9 tır Hatay'a, 1 tır Adana’ya, 1 tır Gaziantep'e, 7 tırımız ise Kahramanmaraş’a gitti. Şundan emin olabilirsiniz toplamış olduğunuz yardımların hepsi oradaki depremzedelere ulaştı. Ancak hava koşullarının olumsuzluğu, kışın çok sert geçmesi ve o bölgedeki insanların yardım alacak başka hiçbir yer bulamayışı, marketlerin kapalı olması, akaryakıt ihtiyacı, elektriğin tam olarak verilememesi nedeniyle yardım ihtiyaçları devam ediyor.



Edirneliler olarak ulvi dayanışma duygunuzu çok iyi biliyorum. Evet, hepimiz zor günlerden geçiyoruz, ekonomik olarak sıkıntıdayız ama orada bekleyen vatandaşlarımız için, yurttaşlarımız için, Türkiye Cumhuriyeti’nin o güzel insanları için bir gayret daha."

- Trakya Teknopark çalışanları deprem bölgesi için yardım kampanyası başlattı

Trakya Üniversitesi Teknopark çalışanları tarafından toplanan yardımlar, deprem bölgesine gönderildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Teknopark bünyesinde yer alan şirketler ve şirket çalışanları tarafından afetzedelere ulaştırılmak üzere AFAD ile koordineli olarak yardım kampanyası başlatıldı.

Kampanya kapsamında toplanan yardım malzemeleri, Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden hareket eden tır ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere deprem bölgesine gönderildi.

Yardım kampanyasına destek olmak isteyenlerin, belirtilen ihtiyaç malzemelerini Ayşekadın Yerleşkesindeki Teknopark binasına ulaştırabileceği belirtildi

- Keşan'da kan bağış kampanyası düzenlendi

Keşan'da deprem bölgesindeki kan ihtiyacına destek olmak için bağış kampanyası düzenlendi.

Ahmet Yenice Ortaokulunda Keşan Belediyesi ve Türk Kızılay işbirliğinde düzenlenen kampanyada Edirne Kan Bağış Merkezi yetkilileri vatandaşların bağışlarını kabul etti.

Keşanlıları kan bağışında bulunmaya davet eden Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 500 ünitenin üzerinde kan bağışlanmasını beklediklerini ifade etti.

- Keşan'da bazı esnaflar hasılatını deprem bölgesine gönderecek

Keşan'da bazı esnaflar hasılatını deprem bölgesine gönderme kararı aldı.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, deprem bölgesi için destek kampanyası düzenleyen iş yerlerini ziyaret ederek esnafa teşekkür etti.

Esnafın deprem bölgesi için tam destek verdiğini belirten Helvacıoğlu, “Kimi günlük, kimi haftalık gelirini paylaşıyor, kimi otelini depremzedelerin kullanımına açıyor, kimi de mağazasındaki tüm ürünlerin hepsini deprem bölgesine gönderiyor. Bu tablo karşısında duygulanmamak elde değil. Bu birliktelik, bu yardımlaşma ve dayanışma ile yaralarımızı saracağız. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Keşan'ımızda da depremin yaralarını sarmak için birlikte hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.





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