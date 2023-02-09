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EDİRNE (AA) - TED Edirne Koleji Rehberlik ve Psikolojik Danışmanı Fulya Bektaş, çocukların depremin psikolojik etkilerinden korunması gerektiğini söyledi.

Bektaş, AA muhabirine medyada depremle ilgili pek çok haber ve görselin yayınlandığını, ebeveynlerin çocuklarını süreçle ilgili doğru bilgilendirmesi önerisinde bulundu.

Depremin doğal bir olgu olduğunun çocuklara anlatılması tavsiyesinde bulunan Bektaş, şunları kaydetti:

"Çocuklar bu süreçte olabildiğince haber kaynaklarından uzak tutulabilir ise çok daha sağlıklı bir şekilde süreci yönetebileceğimizi düşünüyorum.



Tabi ki bu demek değil ki çocukları tamamen bu olaydan duyarsızlaştırmak ve uzaklaştırmak. Ne yapmamız gerekir. Öncelikli olarak doğru tanımlamalarda bulunmamız gerekir. Somutlama yapmamız gerekir. Depremin bir doğal olgu olduğundan bahsetmeliyiz."

Bektaş, depremin çocuklarda olumsuz süreçleri tetikleyebileceğini dile getirdi.

Çocukların duygu tanımlamasının doğru sağlanması gerektiğini ifade eden Bektaş, "Birlikte bir oyun oynarken biri resim çizerken süreç içinde ne hissettiğini, deprem olgusuna yönelik olarak, çizdiği resme yönelik olarak, baskın duygusunun tespitini kolaylıkla ebeveyn oyunları içerisinde de gerçekleştirebiliriz." diye konuştu.

- Deprem bölgesi için ekmek bağışı talebi

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, deprem bölgesine gönderilmek üzere vatandaşlardan ekmek bağışı çağrısında bulundu.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ekmek tırının yarın yola çıkacağını belirtti.

Deprem bölgesine yardımların sürdüğünü aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Paketli ve dayanıklı ekmek bağışlarını bekliyoruz. Ekmek tırımız yarın afet bölgelerine yola çıkacak. Keşan'daki tüm fırıncılarla görüştük.



Yapılan anlaşma gereği istediğiniz kadar ekmek bağışı için ödeme yapabilir ya da fırınlarımızdan siz alıp ulaştırabilirsiniz."









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