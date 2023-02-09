Keşan'da deprem yardımını çaldıkları iddiasıyla 4 belediye çalışanının işine son verildi

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde toplanan deprem yardımlarını çaldıkları tespit edilen 4 belediye çalışanı işten çıkarılarak, haklarında hukuki işlem başlatıldı.



Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, belediye personeli 4 kadın hakkında deprem bölgesine gönderilmek üzere ilçede toplanan yardımların bir kısmını çaldıkları iddiasıyla soruşturma başlattıklarını belirtti.

Yapılan inceleme sonrası iddiaların doğruluğunun tespit edildiğini ifade eden Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"İddiaların doğruluğunun tespitini gerçekleştirdik ve derhal bu vicdan yoksunu kişilerin iş akitlerine son vererek haklarında hukuki işlem başlattık. Keşan Belediyesinde vicdansızların yeri yok. Keşan Belediyesi, özellikle toplumsal olaylarda son derece hassas olan ve toplum yararına olacak birçok çalışmayı tüm personeli ile fedakarca yapan bir kurumdur."

Helvacıoğlu, zanlıların, sosyal medyada iddia edildiği gibi kendi dönemlerinde işe alınmadığını, hangi partili olursa olsun bunu yapanların affedilemeyeceğini kaydetti.



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