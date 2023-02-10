"Asrın felaketi"ni yaşayan akranlarına yardım paketlerine koydukları notlarla destek oluyorlar

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EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yardım kampanyalarına Trakya'dan destekler artarak sürüyor.

Kadını, erkeği, genci, yaşlısı, yardım kampanyalarına destek olmaya devam ediyor.

Çocuklar da aileleriyle yardım noktalarına gelerek kumbarasından çıkan paraları, oyuncaklarını, eşyalarını depremzede çocuklar için gönderiyor.

Miniklerin yardım kolilerinin içine bıraktığı notlar da görenleri duygulandırıyor.

- "Bu montumu çok seviyorum ama senin olsun, seni ısıtsın"

Kırklareli'nde de düzenlenen yardım kampanyalarına aileleriyle destek veren çocuklar da "duygu dolu" notlar yazıyor.

Vatandaşlar kıyafet, gıda, battaniye ve kişisel hijyen malzemeleri başta olmak üzere deprem bölgesinde kullanılacak eşya ve malzemeleri yardım toplama alanlarına getiriyor.

Deprem bölgesine gönderilmek üzere getirilen bazı oyuncak, mont ve ayakkabıların üzerindeki notlar görenlerin gözyaşı dökmesine neden oluyor.

Kırklarelili Kerem de afetzede çocuklara yardım gönderen yüzbinlerce çocuktan biri. Kerem ailesinin gönderdiği yardımların içerisine çok sevdiği montunu koyarak destek verdi.

Kerem, desteğini, "Merhaba arkadaşım, ben Kerem. Bu montumu çok seviyorum ama senin olsun, seni ısıtsın. Ben 6,5 yaşındayım. Kırklareli." diye kaleme aldığı notla gönderdi.

7 yaşındaki Deniz Ata Çakır ise yazdığı notta, "Sevgili kardeşlerim, büyük acılar yaşadığınızı biliyoruz. Bu kötü günler de geride kalacak. Sizler için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Çok güzel ve çok mutlu günlerde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun." ifadeleriyle duygularını iletti.

Tekirdağ'da da depremzedelere oyuncaklarını gönderen 7 yaşındaki Eymen, not kağıdına, "Benim oyuncaklarım sizi mutlu etsin." yazdı.

6 yaşındaki Defne ise yolladığı oyuncaklarının yanındaki notunda, "Bu oyuncaklarımı size yolluyorum. Orada deprem olduğu için çok üzülüyorum. Her akşam sizlere dua ediyorum. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

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