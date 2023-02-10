Edirne'den deprem bölgesine gönderilen yardım tırının "yağmalandığı" iddiasının doğru olmadığı belirtildi

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EDİRNE (AA) - Edirne'den "asrın felaketi" depremlerin yaşandığı bölgelerden Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gönderilen yardımları taşıyan tırın "yağmalandığı" iddiasının doğru olmadığı ifade edildi.

Sosyal medyada İpsala Kaymakamlığı organizasyonunda düzenlenen yardımları deprem bölgesine taşıyan bir tırın yağmalandığı iddiasıyla görüntü paylaşıldı.

AA muhabirinin görüştüğü Kaymakamlık yetkilileri iddianın doğru olmadığını belirtti.

Yetkililer, kar nedeniyle ulaşımda güçlük yaşanan bölgede tırdaki yardımların köylere traktörler aracılığıyla taşındığını ifade etti.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yardımların taşınmasına ilişkin video paylaşıldı.

















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