Trakya'dan deprem bölgesine yardım ve destekler sürüyor

EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ (AA) - Trakya'dan "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ile yardım amacıyla düzenlenen kampanyalara destek devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası tüm yurtta olduğu gibi Edirne'de de başlatılan yardım kampanyaları sürüyor.

Edirne Valiliği koordinasyonundaki yardım kampanyaları kapsamında toplanan malzemeler tırlarla bölgeye gönderiliyor.

- Yaşlısı genci hem yardım getiriyor hem kampanyada görev alıyor

Mimar Sinan Spor Salonu ve Atatürk Kültür Merkezi'nde devam eden yardım kampanyalarına okulların tatil olması nedeniyle çok sayıda öğrenci katılıyor. Her yaştan insan yardımların tasnifi ve taşınması için gece gündüz çaba sarf ediyor.

Spor salonundaki tasnif işlerine 77 yaşındaki ABD vatandaşı Ted Stern de destek oluyor.

Stern, AA muhabirine 2 ay önce geldiği Edirne'de insanların misafirperverliği ve kentin tarihi yapısından etkilendiğini söyledi.

Depremi duyduktan sonra büyük üzüntü yaşadığını ve yardım çalışmalarına katılma kararı aldığını belirten Stern, "Deprem korkunç bir trajedi, kalbimde bir acı hissettim. Burada yardım çalışmalarına katılmaktan dolayı çok mutluyum. Öğrencilerle birlikte çalışmaktan mutluyum. Bu yaptıkları harika bir davranış ve çok iyi çalışıyorlar. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Depremi "büyük bir felaket" şeklinde tanımlayan Stern, "Hayatını kaybedenler için dua ediyorum. Diğer ülkelerin gözlerini ve kalplerini açarak buraya yardıma gelmelerini umuyorum. Deprem bölgesine gitmek isterim ancak şu an oraya gidebilecek imkanım yok. Kurtarma çalışmalarına katılmak için bir organizasyona üye olmak gerekli. Burada yardım çalışmalarına destek olmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

- Üniversite öğrencileri gece gündüz çabalıyor

Kırklareli Üniversitesi öğrencileri, depremlerden etkilenen bölgelere daha fazla yardım gönderilmesi için yoğun çaba gösteriyor.

Kırklareli'nde, Valilik öncülüğünde AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen kampanya kapsamında vatandaşlar yardım malzemelerini Gençlik Merkezi'ne getiriyor.

Bu yardımların tanzim edilmesi, kutulara doldurulması ve tırlara yüklenmesi için üniversite öğrencileri yoğun çaba gösteriyor.

Mimarlık Fakültesi öğrencisi Bilal Faruk Besel, 5 gündür depremzedeler için canla başla çalıştıklarını söyledi.

Deprem bölgesindeki insanlara daha fazla yardım gönderilmesi için mücadele ettiklerini anlatan Besel, bir tırın yola çıkması ile derin bir nefes aldıklarını ifade etti.

Makine Mühendisliği öğrencisi Ebubekir Bayat ise ellerinden geldiğince depremzedelere yardım etmeye çalıştıklarını belirtti.

Deprem bölgesine gitmek içinde AFAD'a bilgi verdiğini anlatan Bayat, ihtiyaç halinde hemen bölgeye gitmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Yaraların birlik ve beraberlik içerisinde sarılacağını belirten Bayat, "Gerçekten şu ana kadar yaşanmış bir afet değildi bu. Çok ciddi yaralar var. Bu yorgunluklar gelip geçici yorgunluklar." dedi.

Tekirdağ'da da afet bölgesine yardımlar gönderilmeye devam ediliyor.

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