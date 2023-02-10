EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Leyla Bozatlı, depremzedelerle iletişimde onların yanlarında olduklarının hissettirilmesinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Deprem bölgesindeki her bireyin ayrı bir hikayesi olduğunu belirten Bozatlı, AA muhabirine depremzedelerin travmayı farklı biçimlerde atlatacaklarını söyledi.

Herkesin yaşanılan korkuyu farklı duygularla aktarma ihtiyacı olduğunu vurgulayan Bozatlı, şunları kaydetti:



"Bu depremi sadece korkuyla atlatıp bir şekilde binası hasar görmemiş, bölgeden uzaklaşmış insanlar olduğu gibi orada yakınlarını kaybetmiş insanlar da var. Bireysel özellikler çok önemli burada. Bazı insanımız bazı bireyler acıları ağlayarak sürekli anlatma isteğiyle, bu duyguyu tekrar tekrar paylaşma isteğiyle, çevreye bunu sürekli anlatmak isteyebilirler.



Bazen de bir köşeye çekilip, kendi acısını sakince yaşamak isteyip dona kalıp, kendi içinde ağlayıp bir kenarda yalnız kalmak isteyebilir. Her iki durumda da sadece bu bireylere yanlarında olduğumuzu hissettirmek şu etapta yapabileceğimiz en doğru şey."

Bozatlı, yaşanılan acıların basite indirgenmemesi gerektiğini ifade etti.

İlk etapta afetzedelerin yalnız olmadıklarını hissettirmenin öneminin büyük olduğuna değinen Bozatlı, "Üzüntülerini paylaştığımızı ona hissettirmeye çalışmak gerek. Bu çok kolay bir şey değil aslında anlatması bile zor. Ama olabildiğince çok konuşmadan, onların acılarını dindirmeye çalışmadan yaklaşmalıyız. Bu acılarını yaşamak durumundalar. Yanlarında olduğumuzu hissettirmek belki yeterli olacaktır." dedi.

-Gürkan maaşını bağışladı

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, depremzedelere destek için bir maaşını bağışladığını açıkladı.

Gürkan, yaptığı açıklamada tüm belediye başkanlarını da aynı katkıyı yapmaya davet etti.



Gürkan, şubat ayı maaşını Ahbap Derneği hesabına göndereceğini ifade etti.



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