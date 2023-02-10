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Trakyalı kadınlar "asrın felaketi"ni yaşayan depremzedeler için kışlık giysi dikiyor

AA

Trakyalı kadınlar "asrın felaketi"ni yaşayan depremzedeler için kışlık giysi dikiyor

EDİRNE (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Trakya bölgesinde yardım kampanyalarına halk eğitimi merkezlerinde kıyafet, atkı ve bere üretilerek destek olunuyor.

Edirne Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri depremzedeleri soğuk havadan koruyacak kışlık kıyafetler dikiyor. Kursiyerler evlerinde ve halk eğitimi merkezinde atkı, bere, şapka, kazak, içlik, eşofman, kazak, çocuk eşyaları ve bez oyuncaklar hazırlıyor.

Merkez Müdürü İlhan Dinç, AA muhabirine, Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık himayelerinde halk eğitimi merkezinde depremzedeler için çalışma başlattıklarını söyledi.

Afetzedelere gönderilmek üzere 800 kursiyerin kışlık kıyafetler diktiğini belirten Dinç, "Dikiş atölyelerimizde üretime başladık. Bize malzeme ve top kumaş temin eden Murat Yapı Tekstil ve Edirne İpekyol firmalarına teşekkür ediyoruz. Gelen kumaşın cinsine göre çocuk tulumları, yetişkinler için bere, eldiven, şapka gibi kışlık kıyafetler dikmeye başladık. Deprem bölgesinde kış şartları sert geçtiği için öncelikle kışlık kıyafet üretimine devam ediyoruz." diye konuştu.

Emeğimiz Kazanıyor Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi Başkanı ve usta öğretici Fatma Akay da kursiyerlerin seferber olduğunu belirterek 10 bin parça kışlık kıyafet hazırladıklarını dile getirdi.

Kursiyerlerden Zeynep Kaya ise tüm Türkiye'nin büyük bir üzüntü içerisinde olduğunu ancak bu günlerin birlik ve beraberlikle aşılacağını ifade etti.

- Kırklareli

Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi dikiş-nakış kursu kursiyerleri de depremzedeler için yoğun mesai harcayarak, deprem bölgesindeki ihtiyaca göre depremzedeleri soğuk havadan koruyacak pijama, bere ve polar eşofman dikiyor.

Kumaşları çeşitli boylardaki kıyafetlere göre kesen kursiyerler, daha sonra makineler ve el maharetiyle son halini vererek ürünü ortaya çıkarıyor.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Turan Baş, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü direktifleriyle çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

Kurs eğiticisi ve kursiyerlerin gönüllülük esasına dayalı çalıştığını, ürünlerin AFAD aracılığıyla bölgedeki vatandaşlara gönderildiğini aktaran Baş, "Şuanda her gün sevkiyat yapılıyor. Çalışmalarımız ihtiyaçlar doğrultusunda devam ediyor. Şuan için bize şapka, kışlık bere şeklinde talepler geliyor. Onun üzerine dikimler yapıyoruz. Daha önce pijama, tişört gönderdik. Bugün de 100 metre kumaş işleyeceğiz." diye konuştu.

Kursiyer Necmiye Yanaş da depremzedeler için kışlık kıyafetler ürettiklerini dile getirdi.

Gönüllülük esasına dayalı çalıştıklarını anlatan Yanaş, "Yaptıklarımız yerine ulaştığında biz daha mutlu oluyoruz. Deprem bölgesinde tabi ki seve seve orada olmak isterim. Ne gerekiyorsa yapıyoruz."

- Tekirdağ

Tekirdağ Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi bünyesinde de kursiyerler Safiye Osman Çeliker İlkokulu'nda depremzedeler için atkı, bere ve kıyafet dikiyor.

Halk Eğitim öğreticisi Remziye Engin kadınların depremzedeler için ellerinden geleni yaptığını dile getirdi.

Kadınların kendi temin ettikleri ürünlerde her gün kıyafet ürettiklerini bildiren Engin, "Burada herkes gönüllü olarak çalışıyor. Bere, atkı, yetişkinler için kıyafetler dikiyoruz. Biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ne kadar insana faydalı olabilirsek bizim için o kadar iyi olur." dedi.

Kursiyer Gülsüm Ertan ise depremzedeler için bir şey üretmenin kendilerini mutlu ettiğini aktardı.

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