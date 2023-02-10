Edirne Sağlık Müdürlüğünden 53 sağlık personeli deprem bölgesinde görev yapıyor

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EDİRNE (AA) - Edirne Sağlık Müdürlüğünden 53 sağlık personeli, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde görev yapıyor.

Edirne Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, depremlerin ardından tıbbi yardım amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü ve müdürlüğe bağlı hastanelerden Valilik koordinasyonunda tıbbi ve insani yardım malzemelerinin deprem bölgesine gönderildiği belirtildi.

Sağlık ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Edirne İl Sağlık Müdürlüğümüz ve sağlık tesislerimizde görev yapan 53 sağlık personelinden oluşan 17 ekip acil müdahale aracı, ambulans ve UMKE araçları ile depremin ilk saatlerinde yola çıkarak bölgede hizmet sunmaya başladı.

Deprem bölgesine Edirne Valiliğimizin destekleri ile 3 tır ve 4 kamyonla şişirilebilir sahra hastaneleri, konteynerler, jeneratörler, çadırlar ve çadır ısıtma sistemleri ve 267 farklı kalemde toplam 130 bin ilaç, serum, tıbbi cihaz, erişkin ve yeni doğan ventilatörleri, acil müdahale setleri, oksijen tüpleri ile tıbbi sarf ve kişisel koruyucu ekipman desteği gönderilmiştir. Ekiplerimiz 3 farklı nokta da Hatay, Kahramanmaraş ve Elbistan’da görev yapmaya devam etmektedirler."

Açıklamada, 178 gönüllü sağlık personelinin ihtiyaç halinde bölgeye gitmek üzere hazır beklediği kaydedildi.

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