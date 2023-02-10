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Trakya'da camilerde kılınan cuma namazlarında depremzedeler için dua edildi

AA

Trakya'da camilerde kılınan cuma namazlarında depremzedeler için dua edildi

EDİRNE (AA) - Trakya'da başta Selimiye Camisi olmak üzere bırçok camide cuma namazını kılan vatandaşlar "asrın felaketi"ni yaşayan depremzedeler için dua etti.

Cuma namazı için başta selatin camiler olmak üzere diğer camiler dolduruldu.

Camilerdeki hutbelerde millet olarak herkesin yüreğinin yandığı belirtildi.

Birlik ve beraberlik içinde zor günlerin aşılacağının vurgulandığı hutbede, şunlar kaydedildi:

"Gün, kenetlenme günüdür, gün, yardımlaşma ve dayanışma günüdür. Gün, dua ve niyazla Cenabıhakk'a sığınma, O'nun engin rahmetini ve yardımını isteme günüdür. Depremden etkilenen her bir kardeşimizin yüreğine dokunalım, gözyaşlarını silelim. Hüzünlerimizi paylaşarak azaltalım.

Maddi ve manevi bütün imkânlarımızla kardeşlerimizin yanında olalım. Yüreklerimiz soğuk kış gecelerinde ısınacakları bir soba, başlarını sokabilecekleri bir yuva mesabesinde olsun. Böylesi zamanlarda sağduyumuzu ve sükunetimizi daha bir özenle muhafaza edelim. Birlik ve kardeşliğimize zarar verebilecek her türlü söz ve davranıştan uzak duralım."

Namaz çıkışı vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığının yardım kampanyasına katkıda bulundu.

-Gülen öğretmen için gıyabi cenaze namazı kılındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde hayatını yitiren Edirne Ticaret Borsası İlkokulu Müdür Yardımcısı Gülen Ceripoğlu (41) için Üç Şerefeli Cami'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Sömestr tatilini Hatay'ın İskenderun ilçesindeki ailesinin yanında geçiren Ceripoğlu, Dumlupınar Mahallesi'ndeki evlerinin yıkılması sonrası enkazda kalmış, Ceripoğlu'nun cansız bedenine ulaşılmıştı.

Memleketinde toprağa verilen Ceripoğlu için cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı.

Ceripoğlu'nun eşi Lalapaşa İlçe Nüfus Müdürü Ersin Ceripoğlu taziyeleri kabul etti.




Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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