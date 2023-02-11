EDİRNE (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere deprem bölgesine giden Edirne MEB-AKUB ekibinde görev alan öğretmenler, çalışmalarını tamamladıktan sonra kente döndü.

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB-AKUB) ekibinde görev alan Edirneli öğretmenler, depremin hemen ardından Hatay'a bağlı İskenderun ve Samandağ ilçelerindeki çalışmalara katıldı.

Gönüllü öğretmenler, arama kurtarma çalışmalarını tamamladıktan sonra Edirne'ye döndü.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, deprem bölgesinde özveriyle çalışan öğretmenler ve aileleriyle bir araya geldi.

Arpacı, Edirne MEB-AKUB ekibinin her bir üyesinin gönüllü olarak deprem bölgesinde görev yaptığını belirtti.

Öğretmenlerden oluşan ekibin deprem bölgesinde önemli çalışmalar yaptığını aktaran Arpacı, "Ekibimizin her bir üyesini görevlerini büyük bir özveri ile yerine getirdikleri için tebrik ediyorum. Deprem bölgesinde görevine devam eden tüm profesyonel ve gönüllü ekiplere görevlerinde kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

- Belediye Başkanı Gürkan Elbistan'a gitti

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 7.6'lık depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gitti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gürkan, Elbistan'da görevli olarak bulunan Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık ile bir araya geldi.

İlçede arama kurtarma faaliyetlerine katılan Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleriyle buluşan Gürkan, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürkan, depremin ilçede büyük bir yıkıma neden olduğunu belirtti.

Belediyenin bölgedeki çalışmalara destek vermeye devam edeceğini aktaran Gürkan, "Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Arama Kurtarma Ekibimiz burada 9 personeldi. Ancak bir personelimiz, ayak bileğinden ufak bir kaza geçirdi. Onu geri çektik. 8 arkadaşımız ilk günden beri burada görev yapıyor. Enkaz altından vatandaşlarımız canlı olarak da çıkardılar. O anlamda da onlarla gurur duyuyoruz, mutluyuz. Mobil ikram aracımız burada hem çalışanlara hem çadır kentteki görevlilere ikramlarımızı sunmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.













Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.