Edirne'den deprem bölgesine 33 din görevlisi gitti

Depremde ölenlerin isimleri ve kimlikleri belli oldu mu?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı Edirne Şubesinden 33 kişilik ekip, yürütülen çalışmalara destek vermek amacıyla "asrın felaketi"ni yaşayan deprem bölgesine gitti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere destek ekiplerinin sevki sürüyor.

Türkiye Diyanet Vakfı Edirne Şubesi ve Edirne Müftülüğü görevlileri bölgeye gitmek üzere yola çıktı.

Gönüllü din görevlilerinden oluşan 33 kişilik ekibe İl Müftüsü Hasan Başoğlu başkanlık ediyor.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.