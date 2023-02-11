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AK Partili Dinç, Edirne AFAD depolarındaki malzemelerin afet bölgesine gönderilmediği iddiasını yalanladı:

AA

AK Partili Dinç, Edirne AFAD depolarındaki malzemelerin afet bölgesine gönderilmediği iddiasını yalanladı:

EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne Belediye Meclisi Grup Başkanı Ayhan Dinç, AFAD depolarındaki yardım malzemelerinin deprem bölgesine gönderilmediği iddialarını yalanladı.

Dinç, Meclis Üyesi Pınar Ersaçmış ile partisinin il başkanlığında düzenlediği toplantıda, Edirne Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Engin Yağcılar'ın kentte AFAD depolarındaki malzemelerin afet bölgesine gönderilmediği iddiasına yanıt verdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından AFAD'ın Edirne'deki cep depolarında bulunan malzemelerin deprem bölgesine gönderildiğini ifade eden Dinç, "Biz birlik ve tek yürek olup kenetlenmenin derdindeyken, sırf siyaset amacıyla bu kadar acı zamanları bile kendi lehlerine kullanmak için yalan siyaseti üretenlerden utanıyoruz." dedi.

Dinç, söz konusu depolardaki 201 çadır, 1220 battaniye, 572 rulo yatak, 228 katlanabilir yatağın 4 tırla Hatay'a sevk edildiğini vurgulayarak, algı siyaseti yapmanın yakışık almadığını söyledi.

Birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Dinç, "Biz böyle yalan dolan, dezenformasyonlarla uğraşamayız. Bizim böyle tamamen uydurulmuş senaryolarla uğraşacak vaktimiz de yok, enerjimiz de. Bizim tüm enerjimiz, tüm kaynaklarımız, tüm çabamız şu an bizden bir umut bekleyen mağdur kardeşlerimize hizmet etmek, onlara yardımcı olabilmek üzerinedir." diye konuştu.

CHP Edirne Belediye Meclis Üyesi Engin Yağcılar, AFAD'ın Edirne'de cep depolarındaki malzemelerin deprem bölgesine gönderilmediğini öne sürmüştü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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