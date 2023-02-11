Trakya'dan deprem bölgesine yardım ve destekler sürüyor

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EDİRNE (AA) - Trakya'dan "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ile yardım amacıyla düzenlenen kampanyalara destek devam ediyor.

Edirne'de, Valilik koordinasyonundaki yardım kampanyaları kapsamında toplanan malzemeler, tırlarla bölgeye gönderiliyor.

Mimar Sinan Spor Salonu ve Atatürk Kültür Merkezi'nde devam eden yardım kampanyalarına kamu çalışanlarının yanı sıra çok sayıda öğrenci katılıyor.

- Yurt dışında yaşayan Türklerden destek

Yardım kampanyasına, Avrupa'da yaşayan Türklerden de yoğun destek geliyor.

Almanya'nın Stuttgart kentinden gelen Mehmet Çelik, gazetecilere, yurt dışında yaşayan gurbetçilerin deprem bölgesine destek olmak için çaba sarf ettiğini söyledi.

Yardımları topladıktan sonra hızlı bir şekilde Türkiye'ye geldiklerini belirten Çelik, "Çocuk bezi, hijyen malzemesi, battaniye ve gıda ürünü getirdik. Allah razı olsun gurbetçilerimizden. Oradaki cami derneğimizin de yardımıyla çok sayıda malzeme topladık." diye konuştu.

- Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde Valilik öncülüğünde AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen yardım kampanyaları devam ediyor.

Vatandaşlar yardımlarını Gençlik Merkezi, zabıta ve Kırklareli Üniversitesi Rektörlük Kültür Merkezi'ne getiriyor.

Belirlenen alanlarda toplanan yardımlar tanzim edilerek tırlara yükleniyor.

Tekirdağ’da da vatandaşlar İsmet İnönü Spor Salonu'na yardımlarını getiriyor.

Üniversite öğrencileri tarafından paketlenen yardım malzemeleri, tırlara yüklendikten sonra deprem bölgesine gönderiliyor.

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