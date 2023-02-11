Edirne'de yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

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EDİRNE (AA) - Edirne'de çıkan yangında iki katlı evin giriş katı kullanılamaz hale geldi.

Yeniimaret Mahallesi 4. Sokak'ta Tarkan Taptis'e ait evde, sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında, ev kullanılamaz hale geldi.





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