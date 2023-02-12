Edirne'de asayiş

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Büyük Cami Mahallesi'nde şüphelendikleri B.C.G'yi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında kağıda sarılı bir miktar metanfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

- Üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

Keşan'da üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mescit Mahallesinde durumundan şüphelendikleri O.B.'yi durdurdu.

Üst aramasında kağıda sarılmış bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu içmede kullanılan aparatlar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

- Dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli yakalandı

Keşan'da dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mescit Mahallesi'nde şüphelendikleri bir taksiyi durdurdu.

Yapılan kontrolde yolcu Z.P'nin dolandırıcılık suçundan arandığı belirlendi.

Şüpheli gözaltına alındı.

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