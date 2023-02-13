Edirne'den 46 Türk Kızılay gönüllüsü Adıyaman'a gitti

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EDİRNE (AA) - Edirne'den 46 Türk Kızılay gönüllüsü çalışmalara destek olmak amacıyla Adıyaman'a gitti.

Türk Kızılay Edirne Şubesinden yapılan açıklamaya göre, gönüllüler hazırlıklarını yaptıktan sonra "asrın felaketi"ni yaşayan deprem bölgesine hareket etti.

Öte yandan, Türk Kızılay Edirne Şubesinden birer ekip ve ikram aracı, Hatay ve İskenderun'da hizmet veriyor.

Türk Kızılay ekipleri deprem bölgesinde vatandaşlara yardım etmeye devam ediyor.

Ayrıca, kent merkezi ve ilçelerdeki Türk Kızılay Kan Bağış Merkezleri de kan bağışı almayı sürdürüyor.

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