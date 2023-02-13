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EDİRNE (AA) - Edirne'de devrilen motosikletteki yolcu yaralandı.

S.A'nın kullandığı plakasız motosiklet, Atatürk Bulvarı Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü girişinde devrildi.

Kazada yaralanan motosikletteki yolcu G.A, 112 Acil Sağlık ekiplerince Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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