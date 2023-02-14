Trakya Üniversitesinde Afet ve Travma Polikliniği kuruldu

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesinde depremden etkilenen vatandaşlar için Afet ve Travma Polikliniği kuruldu.

Üniversiteden yapılan açıklamada, çocukların ve gençlerin randevusuz olarak muayene edileceği poliklinikte psikososyal destek ve gerektiğinde tedavi-izlem hizmeti verileceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Işık Görker, Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük kayıplar yaşandığını belirtti.

Yakınları ve çevresindeki kişilerin ölümüne tanık olanların önemli bir travmatik süreç içinde olduğunu aktaran Görker, şunları kaydetti:

"Çocukta veya erişkin bireyde bir travmatik stres reaksiyonunun oluşması için direkt olarak veya tanık olarak kişinin yaşamını tehdit edici bir olayın potansiyel bir risk faktörü olarak oluşması gerekir. Yaşanan bir afet sonrası akut stres reaksiyon bulguları, yas reaksiyonu, travma sonrası stres bozukluğu bulguları ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından Afet ve Travma Polikliniği kurulmuştur.



Polikliniğimizde erken çocukluk yaş itibarı ile 23 yaşına kadar başvuruda bulunanlar randevusuz olarak muayeneye alınacaklar, başvurularına göre tek ya da aileleri ile birlikte değerlendirilecek olup, kendilerine psikososyal destek ve gerektiğinde tedavi-izlem hizmeti verilecektir."

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