Edirne'de öğretmenler depremzedeler için polar kumaştan atkı ve bere dikiyor

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EDİRNE (AA) - Edirne'de gönüllü öğretmenler, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler için polar atkı ve bere hazırlıyor.

Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin tekstil teknolojileri bölümünce başlatılan çalışma kapsamında bir araya gelen öğretmenler, tekstil firmalarının sağladığı polar kumaşlarla atkı ve bere dikiyor.

Okul Müdür Vekili Nesibe Kırat, AA muhabirine depremden etkilenen vatandaşlara katkı sağlamak için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Tekstilcilerin destekleriyle polar atkı ve bere hazırladıklarını belirten Kırat, "Hedefimiz deprem bölgesinde zarar gören vatandaşlarımıza 5 biner atkı ve bere üretimini yaparak oraya göndermek." dedi.

Kumaşların Bursa'dan bir firma tarafından bağışlandığını ifade eden Kırat, tüm öğretmenlerin gönüllük esasıyla canla başla çalıştıklarını anlattı.

Moda Tasarımı Bölümü Öğretmeni Serpil Bozat Eral da zor günlerin birlik ve beraberlikle aşılacağını vurguladı.

Yaşanılan acıların paylaşılarak dindirileceğine inandığını dile getiren Eral, "Tüm Türkiye büyük acı içerisinde. Bizim evimizde rahatça oturup, uyumamız mümkün değil. Herkese çok geçmiş olsun, çok üzüntü içindeyiz." dedi.

Öğretmenlerin hazırladığı ürünler kısa sürede deprem bölgesine sevk edilecek.





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