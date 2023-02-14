Edirne'ye deprem bölgesinden 1216 afetzede geldi

EDİRNE (AA) - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne'ye deprem bölgesinden şu ana kadar 1216 depremzedenin geldiğini belirtti.

Aksal, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.

Türkiye'nin, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir deprem felaketi yaşadığını söyleyen Aksal, "Dünya tarihinde aynı gün içinde yedi buçuğun üzerinde iki büyük deprem yaşayan başka bir ülke yok. Şiddet olarak da dünyada yaşanan en büyük depremlerden birini yaşadık. Çok zor bir dönemden geçiyoruz." dedi.

Aksal, Türk milletinin zor zamanlarda kenetlenmesini bildiğini, depremlerin olduğu andan itibaren devlet, millet ve sivil toplum kuruluşlarının el ele mücadele verdiğini dile getirdi.

Depremlerin ardından önce Adana'ya ardından Hatay'a giderek çalışmaları takip ettiğini söyleyen Aksal, şöyle konuştu:

"Edirne'mizden de kurtarma ekipleri bölgedeydiler. Edirne'nin en ücra köşesinden, Lalapaşa'nın Süloğlu'nun köylerine kadar, insanlar birlik beraberlik içinde, acıları sarmak için nasıl yardım ederiz, diye koşturuyorlar. Biz Hatay'da Subaşı Belediyemizin ekibiyle birlikteydik. Subaşı biliyorsunuz bizim en küçük beldelerimizden bir tanesi, imkanları en az olan beldelerimizden bir tanesi ama cenaze aracıyla bölgeye hizmet ettiler."

Aksal, Edirnelilere, bu zor günlerde birlik beraberlik içinde bölgeye yardım gönderdikleri için şükranlarını sundu.

Deprem bölgesinden Edirne'ye de birçok vatandaşın geldiğini ifade eden Aksal, "Akrabalarının yanına gelip kayıt yaptırmayanlar var. Bir de kayıt yaptıranlar var. Akşam itibariyle bu sayı 1216'ydı Edirne'de. Ama bu sayı artacaktır. Dönem içinde gelen bütün aileler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze kayıtlarını yaptırıyorlar. Her türlü konaklama ihtiyaçlarını yeme içme, barınma ihtiyaçlarını sağlayacağız." dedi.

Aksal, depremzedelere otellerinde konaklama imkanı sunan ve evinin kapılarını açan Edirnelilere de teşekkür etti.

Toplantıya AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkan Yardımcısı Tarık Hatipler Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan, Gençlik Kolları Başkanı Burak Cambaz, il ve merkez ilçe yöneticileri katıldı.

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