Edirne Belediyesi deprem bölgelerine 23 yardım tırı gönderdi

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, belediyenin deprem bölgelerine 23 tır yardım malzemesi gönderdiğini söyledi.

Gürkan, Atatürk Kültür Merkezinde yardım kampanyasına destek veren gönüllülerle bir araya geldi.

Depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Gürkan, burada yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününde başlattıkları yardımların kampanyaların sürdüğünü kaydetti.

Edirnelilerin katkılarıyla hazırlanan 23 tır yardım malzemesinin deprem bölgesine gönderdiklerini belirten Gürkan, yardım kampanyası çağrısının ardından Edirnelilerin olağanüstü bir çaba gösterdiğini dile getirdi.

Gönüllülerin kısa sürede çok fazla miktarda yardım malzemesi getirdiğini anlatan Gürkan, şunları kaydetti:

"Edirne'de uzun sürelerdir yöneticilik yapıyorum. Herkesi tanıdığımı söylerdim ama hayatımda ilk defa gördüğüm o kadar çok insan oldu ki burada, hiç görmediğim insanları koli paketlerken gördüm. Hiç tanımadığım insanları paket taşırken, tır yüklerken gördüm. Bu gerçekten 'evet insan' dedirten bir durum. Bu bir şehir için onore edici bir duyguydu. Edirne gönüllüleri muhteşem bir çalışma sergiledi."

Deprem bölgelerine giderek görev yapan ekipleri ziyaret ettiğini ifade eden Gürkan, Edirne Belediyesi İtfaiyesi Kurtarma Ekibi, kaza kırım aracı ve mobil ikram aracının bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.







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