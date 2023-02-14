Edirne'de hayırsever köydeki evini depremzede aileye tahsis etti

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Yenikadın köyünde bir hayırsever köydeki evinin kapılarını depremzede aileye açtı.

Hatay'ın Samandağ ilçesi Uzunbağ Mahallesi'nde yaşayan Özbek ailesinin evleri Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından zarar gördü.

Edirne'ye gelen 6 kişilik aile 2 gün otelde kaldıktan sonra Yenikadın köyündeki evini depremzedeler için açan Mücahit Kurtulmuş'un evine yerleşti.

Özbek, gazetecilere, iki çocuğu ve eşiyle depreme evde yakalandıklarını söyledi.

Deprem anında sarsıntılar nedeniyle çocuklarını zorla kucağına alarak eşiyle dışarıya kaçtığını belirten Özbek, Hatay'ın büyük bir yıkım yaşadığını dile getirdi.

Depremin ardından birçok kişinin çeşitli şehirlere gittiğini anlatan Özbek, "Ben tır şoförüyüm Edirne'yi biliyorum ve seviyorum. Ağabeyime Edirne'ye gidelim dedim, geldik. Geride bıraktığımız çok insan oldu. Teyzemi ve eniştemi depremde kaybettik." dedi.

- "Herkes yardımcı oluyor teşekkür ederiz"

Çocukluğu ve gençliğinin geçtiği kenti geride bıraktığı için üzgün olduğunu ifade eden Özbek, ailesiyle bir süre sonra Hatay'a geri döneceğini söyledi.

Edirnelilerin kendilerine kucak açtığını belirten Özbek, "Orada 4 gün arabada yattık çocukların psikolojisi bozulmuştu. Çocuklarımız hastalanmasın diye geldik buraya. Herkes yardımcı oluyor, teşekkür ederiz." diye konuştu.

- "Devletimiz var olsun"

Metin Özbek ise depremde İstanbul'da olduğunu afeti duyar duymaz Hatay'a ailesinin yanına döndüğünü anlattı.

Kendilerine yardımcı olanlara minnettar olduklarını ifade eden Özbek, şöyle devam etti:



"Oradaki manzara karşısında çok etkilendik halen etkisindeyiz. Büyük bir kayıp, bir şehri kaybettik. Enkaz altında olan arkadaşlarımız var, çok üzgünüz. Daha sonra buraya geldik. Buraya geldiğimiz zaman ilk başta Valiliğe gittik arkadaşlar sağ olsunlar, devletimiz var olsun, herkes ilgilendi. Her türlü ihtiyacımızı karşıladılar. Köyde komşular sürekli soruyorlar, teşekkür ediyoruz herkese."

Ev sahibi Mücahit Kurtulmuş ise kimsenin malına güvenmemesi gerektiğini belirtti.

Zor günlerde herkesin birbirine yardım etmesinin büyük bir erdem olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Mülk yalnızca Allah'ındır biz emanetçiyiz. Bu zor günde herkes evini paylaşmalı, hepimiz kardeşiz. Allah vefat edenlere rahmet eylesin. Kurtulanlara da çok geçmiş olsun." dedi.

Köy sakinlerinden İlhan Günay, köy sakinlerinin gelmek isteyen depremzedelere de yardım etmeye hazır olduğunu kaydetti.

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