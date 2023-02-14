Arama kurtarma çalışmalarını tamamlayan Bulgaristan ekibine Edirne heyetinden teşekkür

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EDİRNE (AA) - Depremden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarını tamamlayıp ülkelerine gitmeden Edirne'ye uğrayan Bulgaristan Ulusal Gönüllüler Birliğine, Edirne heyeti teşekkür etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerde görev yapan 33 kişilik Bulgaristan arama kurtarma ekibi, ülkelerine dönmeden Edirne Ticaret ve Sanayi Odasına (ETSO) ziyarette bulundu.

Komşu ülke ekibi burada Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük ve ETSO Başkanı Sezai Irmak'la bir araya geldi.

Edirne heyeti, Bulgaristan Ulusal Gönüllüler Birliği ekiplerine Türk milleti adına canı gönülden teşekkür ettiklerini ifade etti.

Ekip lideri Gerorgi Vlaykov, AA muhabirine deprem haberini aldıktan hemen sonra hazırlıklara başladıklarını ve hızla deprem bölgesine ulaştıklarını söyledi.

Edirne'den kendilerine eşlik eden konvoy sayesinde bölgeye hızlı ulaştıklarını anlatan Vlaykov, "Bu durum bizim daha erken çalışmaya başlamamıza ve daha çok insan kurtarmamıza olanak sağladı." dedi.

Vlaykov, Türkiye'de bulundukları süre boyunca vatandaşların kendilerine çok misafirperver davranıp işlerini yapmalarına kolaylık sağladığını ifade etti.

Arama kurtarma köpeği "Kilian" ile çöken binaların enkazlarında çalışma yaptıklarını anlatan Vlaykov, "Biz gönüllü arama ekibiyiz. Köpeğimizle birlikte enkaz altında kalan insanların yerini tespit ettik. Diğer kurtarma ekipleri onları enkaz altından çıkardı. Kilian 17 noktayı işaretledi ve gelen kurtarma ekipleriyle 12 kişi enkazdan sağ çıkarıldı." dedi.

Ekip, daha sonra Kapıkule Sınır Kapısından ülkelerine uğurlandı.

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